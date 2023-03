L'OB a estimé que 20 ans de rugby féminin à Besançon, ça mérite que l'histoire soit racontée, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans celle du rugby féminin en France qui fut tout sauf un long fleuve tranquille. Les candidates au rugby, en proie à la ferme opposition des pouvoirs politique et sportifs tout au long du 20ème siècle, ont dû combattre courageusement pour arracher le droit de jouer.

C'est donc dans le cadre du 8 mars, que le club a présenté, par la voix de son historien Alain Dougy, la brochure de 68 pages Les femmes aussi en Ovalie, lors d'une conférence de presse tenue à la mairie de Besançon en présence de la maire Anne Vignot, de Nabia Hakkar-Boyer représentant la présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, de Ludovic Fagaut représentant la présidente du Département du Doubs et des autorités du rugby régional et départemental.

"Je vous demande instamment de ne pas aider les équipes de rugby féminin"

Cette brochure raconte les premiers matchs clandestins au petit jour en région parisienne, les interventions des forces de l'ordre, et explique que les premiers clubs ont dû constituer une fédération spéciale car la FFR interdisait à ses clubs d'accueillir des sections féminines qui ne furent admises qu'en 1989. Marceau Crespin, ministre des sports dans une circulaire aux préfets de 1972 concluait : "Je vous demande instamment de ne pas aider les équipes de rugby féminin".

Des pionnières comme Marie-Céline Bernard des "Coquelicots de Tournus", présente à la conférence de presse, réussirent pourtant à créer des clubs et à organiser un premier championnat de France en 1971-1972. Une équipe de France entraînée par la même Marie-Céline Bernard fut créée en 1982 et put disputer la coupe du monde en 1991.

À Besançon, après un premier essai non transformé en 2002, une équipe féminine réussit à se constituer réellement en 2007 après des débats animés au sein de l'OB qui n'était pas prêt pour l'aventure. Et depuis 2011, celles qui ont choisi de s'appeler "les OBstinées", sont présentes dans le club et marquent une progression impressionnante tant en effectifs (40 joueuses de plus de 18 ans et 12 moins de 18 ans actuellement ) que sur le plan sportif puisqu'elles disputent le championnat de France de Fédérale 1, le plus haut niveau totalement amateur et sont actuellement en tête avec 7 victoires et 1 nul !

Infos +

Passionnante histoire que les joueuses continuent d'écrire puisqu'elles accueilleront dimanche 12 à 15h00 au stade Maurice Jabry à Besançon l'équipe de Bron avec l'ambition de conserver leur première place et avec l'espoir d'un fort soutien du public local.