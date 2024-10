Les Menus Services, une nouvelle agence de portage de repas dans le Grand Besançon

Après plus de dix ans dans l'industrie en tant qu'ingénieur commercial en Franche-Comté, Dany Casado, originaire de Besançon, veut donner une nouvelle direction à sa carrière. Il décide de changer de vie pour se tourner vers un secteur qui correspond davantage à ses aspirations personnelles et professionnelles et ouvre une franchise du réseau Les Menus Services le 16 septembre 2024.

Attiré par le secteur des services à la personne, et en particulier ceux destinés aux séniors, il s’oriente vers l'entrepreneuriat en rejoignant le réseau de franchisés Les Menus Services, spécialisé dans la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, leur permettant de maintenir une certaine autonomie tout en bénéficiant d'une alimentation adaptée. “Notre rôle est de contribuer au maintien à domicile des séniors en leur offrant la possibilité de choisir leurs repas et la fréquence des livraisons, ce qui leur apporte une grande satisfaction”, explique Dany.

Chez Les Menus Services, l'objectif est de rendre la livraison de repas aux séniors "aussi flexible et simple que possible". Par exemple, les clients peuvent opter pour une livraison de quelques jours seulement, ou choisir de recevoir uniquement les repas du midi. Il est également possible de commander tous les repas de la semaine.

"Notre volonté est avant tout de proposer des recettes variées et savoureuses"

En cas de changement de plans, les clients ont la possibilité d'annuler une commande sans frais jusqu'à 48 heures avant la livraison. Les repas sont aussi personnalisables en fonction des besoins alimentaires spécifiques, avec des options pour les régimes sans sel, adaptés aux diabétiques, ou encore sous forme mixée, dite "faciles à manger", pour les personnes ayant des difficultés à mâcher.

La mission des Menus Services va bien au-delà de la simple livraison de repas. "Le service repose sur une dimension humaine forte", souligne Dany. Les livreurs déposent les repas directement dans la cuisine des clients et en profitent pour vérifier que les repas précédents ont été consommés et jettent un œil aux dates de péremption des aliments présents dans le réfrigérateur.

Dany veut mettre un point d'honneur à offrir une diversité de repas pour que chaque client puisse trouver du plaisir à bien manger au quotidien. Il précise : "Notre volonté est avant tout de proposer des recettes variées et savoureuses, pour que bien manger soit toujours un plaisir pour nos clients." Les clients bénéficient d'un large choix chaque jour, avec cinq entrées, cinq plats de viande ou poisson, cinq légumes, cinq laitages et cinq desserts, et ces options se renouvellent quotidiennement.

Infos +