Les prix du carburant n'ont jamais été aussi bas depuis janvier

Baisse du prix du pétrole, opérations commerciales des enseignes de grande distribution... c'est en tout cas une bonne nouvelle pour les automobilistes en cette période de vacances estivales : les prix à la pompe sont à leur niveau le plus bas depuis le début de l'année 2024.

Selon les chiffres du ministère de la Transition énergétique, lundi 2 août 2024, le prix de vente du gazole était de 1.665€ le litre contre 1.723€ le 5 juillet dernier.

Le Super SP95-E10 était au prix de 1.775€ le litre ce lundi, contre 1.806€ le 5 juillet dernier.

Une légère baisse qui s'inscrit dans la durée puisque les prix de vente sont au plus bas depuis le début de l'année.

Recul du coût du pétrole brut

Les craintes vis-à-vis de l'économie américaine et chinoise, les deux plus grandes économies mondiales, entraînent une baisse de la demande en matière de pétrole et expliquent en partie la chute du prix du baril.

Opérations à prix coûtant des grandes surfaces

Les opérations à prix coûtants mises en place par les grandes chaînes de supermarchés, notamment lors des week-end de chassé-croisé des vacances scolaire, contribuent également à la baisse du prix de vente du carburant.

Une actualité géopolitique instable

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient sont néanmoins à prendre en compte. Le conflit entre Israël et l'Iran pourrait avoir un impact direct sur l'offre et faire augmenter les prix à tout moment.

Infos +

Pour connaître les prix du carburant des stations services en temps réel, rendez-vous sur : prix-carburants.gouv.fr