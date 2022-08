Libération de Besançon : un hommage spécial aux justes et aux aidants le 8 septembre

Cette médaille a été accordée par l’Etat d’Israël aux femmes et aux hommes qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs lors de la Seconde guerre mondiale.

Jean-Philippe Allenbach, homme politique bisontin, représentera quatre des neuf "Justes", membres de sa famille, aujourd’hui décédés, lors de la célébration. Elle se déroulera jeudi 8 septembre à 19h00 sur la place du 8 Septembre.

Les élus du conseil municipal sont invités à une lecture de textes de présentation des actes des justes et des aidants recensés par le Musée de la Résistance et de la Déportation, dont une sur Georges et Juliette Allenbach. Le couple a accueilli un bébé de 7 mois et son grand frère âgé de 2 ans, de confession juive et originaires de Turquie et dont le reste de la famille a dû fuir. Georges et Juliette ont reçu le 27 août 1989 le titre de Justes parmi les Nations par Yad Vashem, lieu de mémoire israélien situé à Jérusalem, construit en mémoire des victimes juives de la Shoah.

Une conférence sur ces Bisontins justes et aidants, héros méconnus est prévue au petit kursaal à 17h00 avec le Collectif Histoire des Chaprais.