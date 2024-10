L’opérateur Netalis développe son offre avec un nouveau pôle d’expertise basée sur l’intelligence artificielle

Un partenariat a été signé avec Gcore, le fournisseur mondial de solutions Edge AI, cloud, réseau et sécurité.

"C’est à notre connaissance la toute première fois qu'un acteur privé du numérique en région BFC va disposer d'importantes capacités de "calcul informatique" dédié à l'IA au sein d'un data center local", précise Nicolas Guillaume, président de Netalis.

Et d’ajouter : "Ce nouveau pôle s'accompagne d'une toute nouvelle stratégie de l'entreprise visant à se réorienter sur les services "Cybersécurité / Cloud / IA" en accompagnement de notre métier historique des télécoms (connectivité internet fixe, voix sur IP et mobile)".

Ces puissances informatiques seront dédiées aux entreprises et aux institutions publiques qui développent des applications basées sur l'Intelligence Artificielle (IA) en région Bourgogne-Franche-Comté, Alsace et Provence-Alpes-Côte d Azur au sein des data centers de nLighten.

Un projet de bâtiment "hub numérique" est également à l'étude à Témis et pourrait voir le jour en 2025/2026 pour regrouper ces expertises développées par Netalis et d'autres partenaires privés.

À propos de Netalis

Fondée à Besançon en 2015 par des professionnels ayant une large expérience dans les infrastructures et services Internet, Netalis est un opérateur télécoms et hébergeur de services numériques en mode Cloud avec ses clients professionnels indépendants, TPE, PME, ETI et collectivités/institutions publiques.

L'entreprise, intégrée au groupe Nasca, est composée de plus d'une vingtaine de collaborateurs au service de près de 500 clients actifs et dispose de ses propres plateformes techniques (interconnexions data et voix, hébergement Cloud). Netalis dispose d’équipes réparties au sein de son siège historique en Bourgogne-Franche-Comté, en Provence-Alpes-Côte d'Azur suite à une fusion en janvier 2022 avec l'opérateur ASC basé à Sophia-Antipolis, et renforce sa présence en 2024 avec l'ouverture d'une agence à Paris et Strasbourg.