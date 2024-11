L’unicef organise une journée de sensibilisation à Besançon

"Cette initiative vise à collecter des fonds pour soutenir les actions de l’Unicef qui intervient sur le terrain dans les contextes de conflits ou de catastrophes naturelles, où l’éducation est souvent le premier service à être interrompu et le dernier à être rétabli", indique l’Unicef.

Les "Journées bleues" se déclinent en plus d’une centaine d’événements locaux, des cagnottes en ligne et des dons par SMS, autant de moyens pour sensibiliser et inciter le public à agir pour soutenir la cause des enfants. Un point fort de cette mobilisation sera la présence de bénévoles de l’Unicef dans les magasins Cultura à travers la France, en partenariat avec la maison d’édition jeunesse Auzou.

S’engager à distance

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il est tout aussi simple de contribuer depuis chez soi. Il est possible de faire un don en ligne ou même de lancer sa propre cagnotte solidaire sur TeamUNICEF.fr. Chaque don compte : par exemple, un simple don de 3 € permet de financer un cartable pour un enfant en situation d’urgence. Il est même possible de faire un don par SMS en envoyant DON3 au 92092.

