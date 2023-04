L’Urssaf et la CMAR BFC se réunissent pour soutenir la création d’entreprise

Jeudi 13 avril 2023, le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté, ainsi que la directrice de l’Urssaf Franche-Comté et le directeur de l’Ussarf Bourgogne se sont réunis pour signer une convention. Objectif : apporter un accompagnement dans la création d’entreprise.

Dans le contexte économique actuel, la création d’une entreprise et le franchissement du cap des trois premières années d’existence peuvent s’avérer délicats. De plus, des difficultés peuvent être rencontrées lors de l’embauche de salarié, la création du compte employeur et du suivi. La création d’entreprise demande beaucoup d’investissement, financièrement, moralement, physiquement et un accompagnement peut être nécessaire. C’est pourquoi Emmanuel Poyen, président de la CMAR BFC, Anna Barralis, directrice de l’Urssaf Franche-Comté et Lionnel Matz, directeur de l’Urssaf Bourgogne se sont rencontrés afin de signer une convention soutenant la création d’entreprises et à leur suivi.

Cinq grands axes

Le partenariat entre la CMAR BFC et Urssaf Franche-Comté et Urssaf Bourgogne va permettre d’apporter un accompagnement ciblé en direction des usagers dans la création de leur activité et/ou en cas de difficultés.

La convention signée ce jeudi va formaliser les modalités de partenariats autour de cinq grands axes :

L’accompagnement des usages créateurs d’entreprises

Les échanges de données et d’informations à caractère économique et statistique

La communication

L’accompagnement des usagers à la réalisation de leurs formalités d’entreprises

La lutte contre le travail illégal

"Cette convention va permettre de faciliter la création d’entreprise et d’améliorer son suivi", soulignes les signataires.