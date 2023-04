Manifestation à Besançon : environ 200 motards mobilisés contre le contrôle technique

Fondée en 1996 par Barbara et Vincent Ballot, l’institution laGrange, spécialisée en thé et en café de qualité, puise son origine à Marnay, au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté. "Amatrice" de caféïne à mes heures perdues, j’ai testé pour vous quatre sortes de café, mercredi 19 et jeudi 20 avril…