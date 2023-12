Le 21 décembre 2023, Anne Vignot, maire de Besançon, entourée de plusieurs représentants des partis politiques de la majorité municipale, s’est exprimée devant la presse sur le vote de la loi immigration à l’Assemblée nationale. Et le lieu choisi pour cette conférence de presse, le musée de la Résistance et de la Déportation, fait bondir Ludovic Fagaut, chef du groupe Besançon Maintenant et Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté en tant que représentant d’une famille de résistants, ce vendredi 22 décembre.