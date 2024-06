Mauvais goût de l’eau au centre ville de Besançon : des analyses “temporairement renforcées”

Si un problème de qualité d’eau est constaté, il est possible de joindre les services compétents au numéro suivant : 03 81 61 59 60.

"Cette modification s’effectue normalement sans incidence et en toute transparence pour les usagers, mais, mardi matin, plusieurs signalements sont parvenus au service constatant un mauvais goût de l’eau", explique Grand Besançon Métropole.

Et d’ajouter : "Les équipes ont très rapidement réalisé des prélèvements et analyses sur les premiers lieux de signalement. Lors de ces prélèvements, le constat de mauvais goût de l’eau n’était plus fait et l’ensemble des analyses réalisées montrent une eau de qualité conforme".

La surveillance et les analyses, tant sur la production que sur la distribution, ont toutefois été "temporairement renforcées" et "attestent d’une qualité conforme aux normes de distribution de l’eau potable", nous précise-t-on.