MÃ©tÃ©o du week-end : les tempÃ©ratures baisseront en Franche-ComtÃ©

Après une semaine chaude, le week-end sera plus agréable suite à une baisse des températures samedi 27 et dimanche 28 août en Franche-comté. Voici les prévisions de Météo France.

Samedi matin, le soleil se lèvera accompagné de quelques nuages. Il fera 13°C à Pontarlier et Morez, 15°C à Morteau, 17°C à Belfort, Besançon et Lons-le-Saunier, 18°C à Vesoul et Dole.

L’après-midi, la pluie s’invitera, mais le soleil ne sera pas bien loin (des arcs-en-ciel sont à prévoir, ouvrez l’oeil !). Les températures ne devraient pas dépasser les 26°C attendus à Besançon, Dole et Vesoul, 25°C à Lons-le-Saunier, 24°C à Morteau, 23°C à Pontarlier et Morez.

Dimanche matin, pas de pluie au programme. Le soleil sera présent avec quelques nuages. Côté températures, Météo France prévoit 14°C à Pontarlier et Morez, 16°C à Morteau, 17°C à Besançon, Belfort, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

L’après-midi, le temps restera inchangé, mais le mercure montera jusqu’à 10°C maximum : 24°C à Belfort, Morez et Morteau, 25°C à Pontarlier, 26°C à Vesoul, 27°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !