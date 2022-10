Météo du week-end : un temps mitigé en Franche-Comté

Après une semaine très arrosé, on devrait avoir un vrai week-end d'automne pour ce samedi 1er et dimanche 2 octobre. Voici les prévisions de Météo France.

Samedi matin, la région débutera le week-end sous un ciel nuageux. Il fera 8°C à Morez, 9°C à Pontarlier et Morteau, 11°C à Vesoul et Dole, 12°C à Belfort, Besançon et Lons-le-Saunier.

L’après-midi ne comptez pas sur une amélioration puisque la pluie s’invitera et devrait rester présente tout au long de la journée. Les températures oscilleront entre 11°C à Pontarlier et Morez, 12°C à Morteau, 14°C à Dole, Vesoul et Lons-le-Saunier et enfin 15°C à Besançon.

Dimanche, le soleil fait son retour

Il faudra patienter encore un dimanche matin car la pluie sera toujours là. Côté températures, Météo France prévoit 11°C à Morez, 12°C à Pontarlier et Morteau, 14°C à Belfort et Vesoul, 15°C à Besançon et Dole. Enfin, Lons-le-Saunier aura déjà 16°C.

L’après-midi, en revanche c'est le retour du soleil qui revient enfin et le mercure montera jusqu’à 15°C à Morteau et Pontarlier, 16°C à Belfort qui risque d’être d’ailleurs un peu arrosé par moment. Rien à craindre en revanche à Vesoul où il fera 17°C. Besançon et Lons-le-Saunier auront 18°C tandis qu’on atteindra les 19°C à Dole.

Bon week-end !