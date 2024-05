Météo : grand soleil sur toute la Franche-Comté ce week-end

On l'attendait.. le voici enfin ce premier grand et vrai week-end printanier avec pour ce week-end du 11 et 12 mai 2024 du soleil sur toute la région et des températures qui permettront de faire tomber la petite laine selon Météo France.

Samedi, le soleil sera présent dès le début de matinée et restera bien présent toute la journée sur l’ensemble de la région Franche-Comté.

Les températures seront appréciables dès le matin avec déjà 14°C à Morez et Pontarlier, 15°C à Belfort, Besançon et Dole et 18°C pour Vesoul et Lons-le-Saunier. L’après-midi c’est à Dole et Vesoul qu’il fera le plus chaud puisque Météo France prévoit 27°C. Mais les autres ne seront pas à plaindre puisque le mercure atteindra 23°C à Morez, Pontarlier et Belfort et 25°C à Besançon et Lons.

Dimanche, quelques ondées devraient faire leur apparition sur la moitié nord de la région mais le soleil restera encore bien présent sur Besançon et la moitié sud de la Franche-Comté dans la matinée. Le mercure atteindra les 12°C à Morez, 13°C à Pontarlier, 14°C à Besançon, 15°C à Belfort, 15°C à Dole, 16°C à Vesoul et enfin 17°C à Lons.

Dans l’après-midi, le ciel se voilera de Dole à Belfort en passant par la Haute-Saône. Au sud, les éclaircies resteront bien présentes. Du côté des températures, Météo France annonce 21°C à Morez, 22°C à Pontarlier, 23°C à Belfort, 24°C à Besançon et Lons, 25°C à Dole et 27°C à Vesoul.

Bon week-end !