Météo : jusqu’à quand la Franche-Comté sera t-elle touchée par la vague de chaleur ?

Ce week-end, il a fait jusqu'à 23 °C à Besançon. Si la vague de chaleur qui touche actuellement la France a bien atteint la Franche-Comté, la région semble moins sujette que les autres aux hausses de températures. Toutefois, le début de semaine prochaine s'annonce bien plus chaud que la normale.

Alors que des pics de chaleur proches de 30 °C ont touché le sud-ouest de la France ce week-end, la Franche-Comté a profité de températures plus agréables. Une maximale de 23 °C a été atteinte à Besançon ce dimanche. Toutefois, le mercure est étonnamment haut pour une mi-octobre.

Selon les prévisions météo, cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à mercredi 19 octobre inclus, avec des températures exceptionnellement élevées, pratiquement estivales.

Entre 6 et 7 °C au dessus des normales de saison

Pour expliquer ce phénomène, La Chaîne Météo explique qu'un "puissant vent du sud, piloté par une dépression atlantique, agit comme une pompe à chaleur en propulsant de l'air saharien vers nos régions".

Jusqu'en fin de semaine prochaine, des températures exceptionnellement élevées concerneront la France, liées à un puissant vent du sud piloté par une #dépression atlantique qui va agir comme une pompe à chaleur en propulsant de l'air #saharien vers nos régions. pic.twitter.com/Ao7ice3vol — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) October 15, 2022

La moyenne se situe actuellement entre 6 et 7 °C au dessus des normales de saison. Toujours selon La Chaîne Météo, il faut remonter à 2014 pour retrouver une situation semblable, avec 19,2 °C de moyenne nationale à la même période.

Pas de baisse des températures avant plusieurs jours

En ce début de semaine, en Franche-Comté, les températures seront comprises entre 19 et 23 °C l'après-midi. Ce n'est qu'à partir de jeudi, avec l'arrivée d'averses orageuses, que la tendance sera revue à la baisse, jusqu'à atteindre 15 à 18 °C le week-end prochain.

La matinée du lundi 17 octobre sera elle-aussi plus chaude que la normale, avec 15 à 16 °C attendus à Vesoul, Besançon et Pontarlier, 19 °C à Lons-le-Saunier et jusqu'à 20 °C à Dole.