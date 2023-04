Météo : un lundi de Pâques sous le soleil

En ce lundi de Pâques, le temps ne devrait pas être très différent du week-end même s'il débutera sous un ciel voilé pour la moitié ouest de Vesoul à Lons en passant par Besançon. À l'Est en revanche le soleil sera déjà bien présent. Les températures seront comprises entre 1°C à Pontarlier et Morez, 5°C à Besançon et 7°C à Lons.

Dans l'après-midi, si Dole sera sous un ciel très nuageux, partout ailleurs les éclaircies seront présentes sur l'ensemble de la région. Les températures s'annoncent très douces puisque Météo France prévoit 14°C à Pontarlier et Morez, 16°C à Belfort et Dole et 17°C à Besançon, Vesoul et Lons-le-Saunier.

Bon lundi de Pâques !