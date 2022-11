Météo : un week-end beau mais de saison en Franche-Comté

Malgré quelques brumes présentes dans la matinée, la journée de samedi devrait être belle sur toute la région. Du côté des températures, pas de gelées à prévoir mais il fera encore frais à Montbéliard et Gray avec seulement 6°C et 7°C à Dole et Belfort le matin. C’est un peu mieux du côté de Besançon, Vesoul et Baume-les-Dames avec 8°C. Enfin, un peu plus au sud il fera 10°C à Morteau, Morez, Pontarlier et Mouthe.

L’après-midi, le soleil sera un peu voilé mais devrait laissé passer quelques belles éclaircies. En revanche il ne fera pas très chaud du côté des températures où Météo France prévoit 9°C à Belfort, 11°C à Dole, Lons-le-Saunier et Vesoul, 12°C à Besançon, Morteau. Il fera 13°C Morez et Pontarlier.

Un dimanche frais mais lumineux

La journée de dimanche sera similaire avec de belles éclaircies malgré un ciel encore un peu voilé par endroit. Côté températures, on compte 8°C à Montbéliard, Belfort et Mouthe, 9°C à Besançon, Dole et Morteau. Morez et Vesoul auront 10°C et Lons-le-Saunier et Pontarlier 11°C.

L’après-midi, le ciel se voilera sur l’est de la région et les températures seront de saison. Météo France annonce seulement 8°C à Belfort, 9°C à Besançon et Dole. Il fera 10°C à Vesoul et Morez alors que Lons-le-Saunier profitera de 14°C et Pontarlier de 13°C.

Bon week-end !