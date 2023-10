Météo : un week-end d'automne... mais au sec !

L'automne est désormais bien installé en Franche-Comté et ce week-end du 21 et 22 octobre ne dérogera pas à la règle. Si la pluie devrait épargner la région, le soleil restera quant à lui timide et les températures de saison.

Selon les prévisions de Météo France, la journée de samedi commencera sous quelques éclaircies avec encore un ciel très nuageux sur la partie Est entre Belfort et Morez. Côté mercure, il ne fera pas très frais le matin avec 7°C à Morez, 8°C à Pontarlier, 12°C à Besançon, Dole et Belfort, 12°C à Vesoul et Lons-le-Saunier.

L’après-midi, les éclaircies gagneront toute la région et les températures grimperont légèrement. Prévoyez 13°C à Morez, 214°C à Pontarlier, 16°C à Vesoul, Belfort et Lons-le-Saunier, et 17°C à Besançon et Dole.

Dimanche les éclaircies occuperont le ciel franc-comtois toute la journée. Côté températures : 5°C à Morez, 7°C à Pontarlier, 9°C à Belfort, 10°C à Besançon et Dole, 11°C à Vesoul et Lons-le-Saunier.

L’après-midi, les températures évolueront une fois encore et il devrait faire 13°C à Morez, 14°C à Pontarlier, 15°C à Belfort, 16°C à Besançon et Vesoul et 17°C à Lons-le-Saunier et Dole.

Bon week-end !