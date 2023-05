Météo : un week-end gris et ensoleillé en Franche-Comté…

Pour terminer ce long week-end de l’Ascension, Météo France annonce un peu de grisaille samedi 20 mai et du soleil accompagné de nuages dimanche en Franche-Comté. On fait le point.

Samedi matin, le soleil sera bien caché par des nuages gris partout en Franche-Comté, mais les températures ne seront pas pour autant froides avec 12°C à Pontarlier et 14°C à Besançon, Vesoul, Belfort, Dole et Lons-le-Saunier.

L’après-midi, la grisaille sera maintenue sur l’est et le sud de la région avec de la pluie attendue à Morez et Thoirette. En revanche, le soleil sera présent sur le reste du territoire malgré quelques nuages. Côté températures : 18°C à Belfort, 19°C à Vesoul, 20°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.

Dimanche, l’ensemble de la Franche-Comté devrait avoir du soleil toujours accompagné de nuages jusqu’en fin de journée. Le matin, compter 12°C à Pontarlier, 13°C à Lons-le-Saunier, 14°C à Besançon, Vesoul et Dole. L’après-midi, le mercure grimpera de quelques degrés avec notamment 23°C à Vesoul, 22°C à Besançon et Belfort, 21°C à Dole et 19°C à Pontarlier.

Bon week-end !