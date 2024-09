Météo : un week-end sec mais frais en Franche-Comté

Pas d’été indien annoncé par Météo France pour ce week-end des 14 et 15 septembre 2024 mais le temps devrait toutefois rester agréable à condition de ne pas oublier son pull et sa petite veste.

Samedi matin, des bancs de brouillards seront présents au lever du jour sur Pontarlier tandis que Belfort, Vesoul, Besançon, Dole et Lons se réveilleront sous de belles éclaircies.

Du côté des températures en revanche, on sera en dessous des normales de saison avec pas plus de 4°C à Morez, 5°C à Pontarlier, 6°C à Belfort, 7°C à Besançon et Lons-le-Saunier et 8°C à Dole et Vesoul.

L’après-midi, le ciel offrira des éclaircies dans l’ensemble du ciel franc-comtois. Côté mercure prévoyez, 10°C à Pontarlier, 13°C à Belfort et Besançon, 15°C à Lons-le-Saunier, 16°C à Vesoul et 17°C à Dole.

Dimanche matin, le soleil dominera le ciel franc-comtois sur toute la région. En revanche les températures resteront fraiches avec 4°C à Morez et Pontarlier, 5°C à Vesoul, 6°C à Belfort et 7°C à Besançon, Lons-le-Saunier et Dole.

Dans l’après-midi, le soleil restera bien présent mais côté mercure cela ne se ressentira pas vraiment puisque Météo France prévoit 13°C à Pontarlier, 15°C à Belfort et Besançon, 16°C à Lons, 17°C à Dole et 18°C à Vesoul.

Bon week-end !