Miss Excellence Franche-Comté 2022 : où et quand se tiendra l'élection ?

Le 8 octobre prochain, pour la deuxième année consécutive, l’élection de Miss Excellence Franche-Comté se tiendra à Giromagny. Les spectateurs ainsi qu’un jury composé de partenaires désigneront leur représentante régionale pour l’élection nationale Miss Excellence France 2023.

Au terme d’un casting réalisé sur Besançon en juin dernier, neuf candidates venant de toute la région ont été sélectionnées pour prétendre au titre Miss Excellence Franche-Comté 2022. Elles tenteront de convaincre le cœur des francs-comtois, avec pour objectif de succéder à Camille Hein, Miss Excellence Franche-Comté 2021 et top 12 Miss Excellence France 2022.

Thèmes "girl power" et "super-héroïnes"

Après une présentation officielle au public le 10 septembre au magasin Devianne de Bessoncourt, les neufs jeunes femmes, âgées de 17 à 25 ans, se prépareront durant trois week-end de répétition. Quatre tableaux ont été élaborés et chorégraphiés sur les thèmes "girl power" et "super-héroïnes".

Au terme de quatre passages, ainsi que d’une présentation individuelle au micro, le public déterminera les cinq finalistes, qui seront soumises au vote du jury. Miss Excellence Franche-Comté 2022 et ses trois dauphines seront élues en fin de cérémonie, et un prix de l’élégance sera attribué. Les gagnantes représenteront la région, l’association et les partenaires durant une année complète. De plus, l'heureuse élue partira en avril prochain aux côtés d’une vingtaine d’autres miss régionales pour l’aventure Miss Excellence France 2023.

Pour assister au show, il est conseillé de réserver sa place sur la billetterie en ligne.

Infos +

L’ouverture des portes est prévue à 19 h 30, et le show commencera à 20 h 30. Les spectateurs prendront place dans la salle de La Tuilerie, mise à disposition par la mairie. Le tarif est de 15 euros par personne. Buvette et restauration sont prévus sur place.