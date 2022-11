Miss Franche-Comté grande favorite des internautes pour l’élection Miss France 2023

Miss Franche-Comté va-t-elle rafler la couronne cette année ? Si la véritable élection n’aura elle lieu que le 17 décembre dans le Centre-Val de Loire, les internautes eux, ont déjà fait leur choix et désignés Marion Navarro grande favorite de l’élection Miss France cette année.

Dans ce sondage, la Miss Franche-Comté 2023 arrive largement en tête avec 25,8% des votes devant Miss Côte d’Azur (10,9%) et Miss Lorraine (9,8%). Un résultat "très prometteur" d’après Anne-Laure Vouillot, la présidente du comité Miss Franche-Comté pour Miss France, même si "rien n'est acquis, Marion devra faire ses preuves lors de la préparation à l’élection de Miss France 2023".

Un statut de favori dû en grande partie à la photogénie

Un statut de favori qui n’est toutefois basé que sur peu de choses comme nous l’explique Anne-Laure Vouillot : "au stade actuel, c’est vraiment la photogénie qui prime puisque pour l’instant les jeunes filles sont jugées uniquement sur les photos que l’on voit d’elles principalement sur les réseaux sociaux". En revanche, une fois qu’elles auront intégré l’aventure Miss France "elles seront mises à l’épreuve sur de nombreux critères comme leur personnalité, leur mental, leur façon d’être, leur état d’esprit, leurs ambitions etc".

Pour espérer faire partie des finalistes sélectionnés par le jury, il faut montrer que l’on est "une jeune femme équilibrée, qui aime le public, capable d’endosser le rôle d’ambassadrice de tout un pays et de se consacrer à son rôle de Miss France à 200%".

Des prises de paroles bien souvent décisives

Depuis quelques années, on a déjà pu le constater, les prises de paroles des Miss lors du direct de l’émission sont aussi importantes que les critères physiques. Une prise de parole ratée pourrait ainsi ruiner les chances de toutes prétendantes. Alors qu’une aisance à l’orale pourrait, au contraire, conduire à faire basculer les votes.

Pour cela, la Bisontins sacrée Miss Franche-Comté le 11 septembre dernier à Pontarlier se prépare activement depuis plusieurs semaines et nous avait d’ailleurs confié vouloir "amener les valeurs de ma région le plus loin possible à Miss France".

Alors, Marion Navarro succèdera-t-elle à Diane Leyre ? "Je l’espère de tout cœur et je pense sincèrement qu’elle a tous les atouts pour y arriver" nous rapporte Anne-Laure Vouillot. Pour y parvenir Marion Navarro devra "convaincre les membres du jury mais également le public qui est déjà très présent pour soutenir Marion en Franche-Comté".