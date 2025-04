Mobilité professionnelle : le Tour de France à vélo-cargo passera le 18 avril par Besançon

Un électricien qui se déplace sur ses chantiers avec ses outils dans un vélo cargo, un infirmier libéral qui effectue sa tournée à vélo ou une scop qui collecte des biodéchets en vélo-remorque comme Trivial Compost, ”nous sommes de plus en plus nombreux à considérer l'option vélo pour notre activité professionnelle”, constate Trivial Compost.

Partir au travail en mode doux et équipé

Plus économique, plus écologique et affranchis des contraintes du stationnement et des embouteillages, les atouts sont nombreux. Besançon fait donc partie des dizaines de villes étapes de ce tour qui met à l'honneur la cyclo-mobilité professionnelle.

Les cyclistes du tour, ainsi que les collecteurs à vélo de Trivial Compost, seront présents vendredi en fin d'après-midi pour présenter leur travail et leurs vélos et répondre aux questions. Le rendez-vous est fixé le 18 avril à 17h00 au 14 avenue de la 7e armée Américaine à Besançon.

"Donner envie à un maximum de professionnels de passer au vélo cargo"

Jusqu'au 8 juillet, le Tour de France à vélos-cargo est en "mission" sur les routes de France, pour faire parler de vélo-cargo et de cyclo-mobilité professionnelle. Objectif : donner envie à un maximum de professionnels de passer au vélo cargo pour tout ou partie de leurs déplacements.