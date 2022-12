Noël à Besançon, c’est parti !

EN IMAGES • Ce samedi 3 décembre en fin d’après-midi, les illuminations ont été officiellement lancées et le marché de Noël sur la promenade Granvelle a ouvert des chalets et animations.

Cette année, le marché de Noël est installé place Granvelle et réunit une cinquantaine de chalets. Les Bisontines et les Bisontins peuvent également chausser les patins pour glisser sur la patinoire synthétique et rendre visite au père Noël. Cette année, la magie de Noël y est particulièrement bien représentée avec de la musique, des luminaires, un kiosque habillée, les odeurs de vin chaud et de gaufres...

Les premiers visiteurs étaient ravis : "Cette année c'est magnifique, là on sent bien que c'est Noël !", s'esclaffe Lucille, 24 ans, entourée de ses amies.

Pour Claudia, 37 ans, en compagnie de son mari et de ses deux enfants, "c'est magique, les enfants adorent, ils ont pu voir le père Noël et nous aussi on adore... et le vin chaud est parfait !", nous confie-t-elle.

C'est également l'opinion de Georgette et de son mari Claude : "le vin chaud est fameux et l'ambiance est super, incomparable avec le marché de l'an dernier, on va peut-être rivaliser avec Montbéliard cette année !"

Les animations se déroulent également place de la Révolution avec des chalets gourmands et le marché de l'artisanat du 7 au 18 décembre. Également à partir du 7 décembre, un mapping immersif proposé par l’association Nouvelles Formes permettra de transformer la façade immense du musée des beaux-arts et basculer en mode jeu vidéo…

Les visiteurs peuvent également résoudre des énigmes tout en prenant le contrôle d’un drone, jouer à des bornes d’arcades et pédaler sur des vélos producteurs d’énergie à redistribuer dans le circuit de la ville.

Le programme complet