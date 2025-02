Aulne et noisetier en floraison : un risque “moyen” d’allergie en Bourgogne Franche-Comté

Atmo Bourgogne Franche-Comté a publié son premier bulletin allegro-pollinique de l’année 2025 pour décrire les risques allergiques de ces prochains jours dans la région. Même si nous sommes encore en hiver, des végétaux sont en floraison et devraient gêner les personnes allergiques…

Les noisetiers et les aulnes (famille des bétulacées) sont en pleine floraison avec un risque d'allergie de niveau moyen. Les averses de pluie pourront venir apporter un peu de répit aux allergiques en cette fin de semaine mais attention aux journées plus ensoleillées et venteuses, précise Atmo Bourgogne Franche-Comté.

Infos +

En Bourgogne-Franche-Comté, les pollens sont surveillés sur site sites. Le Risque allergique lié à l'exposition aux pollens (RAEP) est obtenu à la suite des comptages des grains de pollens prélevés, combinés aux observations du RNSA. Basé sur une échelle de 0 (nul) à 3 (élevé), cet indice caractérise de manière simple et globale le risque encouru par les personnes allergiques et leur permet de prendre les dispositions nécessaires.