Océane Godard signe une tribune pour la libération de Paul Watson

Océane Godard, députée de la Côte-d'Or et Chloé Ridel, députée européenne sont à l'initiative d'une tribune adressée au Président de la République demandant la libération de Paul Watson et son asile politique en France.

''Monsieur le Président, la France doit accorder l’asile politique à Paul Watson !''

Fondateur de l'ONG Sea Shepherd, le capitaine Paul Watson a été arrêté par la police danoise au Groenland au mois de juillet 2024. Par une lettre datée du 4 octobre 2024, l'activiste a demandé l'asile politique à Emmanuel Macron. Alors qu'une audience visant à statuer sur la prolongation de sa détention se tient ce mercredi 23 octobre 2024, Océane Godard et Chloé Ridel ont sollicité le soutien du Président de la République via une tribune cosignée par plus de 70 sénateurs, députés et maires de France, dont Pierre Pribetich, député de Côte d'Or et Patrice Joly, sénateur de la Nièvre.

''Grande nation maritime, la France s’honorerait de soutenir cet homme qui a dédié sa vie à la protection des océans et de leur biodiversité. Nous, parlementaires et élus socialistes et de Place Publique, vous appelons solennellement à répondre favorablement à sa demande d’asile politique afin d’éviter une extradition injuste vers le Japon et permettre sa libération.''

La ville de Besançon, qui a accueilli le capitaine en décembre 2015 à l'occasion de la COP21, a également apporté son soutien à Paul Watson.

Dans un post sur les réseaux sociaux, le Conseil municipal de Besançon a interpellé le gouvernement afin que :