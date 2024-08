Orages : la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune

Suite à des orages survenus dans la nuit du 20 au 21 juillet 2024, la Ville de Besançon a décidé de fermer la forêt de Chailluz au public pour des raisons de sécurité. Huit jours plus tard, la maire de Besançon Anne Vignot, Samuel Lelièvre, directeur du service Biodiversité et Espaces verts, Catherine Lehoux, responsable du service Forêt à la direction des Espaces verts et Laurent Tautou, directeur de l’agence ONF à Besançon, font le point sur l’état de la forêt et sa possible réouverture partielle au public prochainement.