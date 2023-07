Depuis le 1er juillet et jusqu’au 15 octobre 2023, la Société d'histoire naturelle d'Autun et l'observatoire de la faune de Bourgogne (SHNA-OFAB), le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI) et l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE-FC) en Franche-Comté invitent la population à participer à une enquête autour de cette araignée de la région : l’Argiope frelon.