Orages : trois départements en vigilance orange samedi 24 août

La Haute-Saône, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire ont été placées en vigilance orange ''orages'' et en vigilance jaune ''pluies et inondations'' demain 24 août 2024 de 17h00 à 22h00.

Un épisode orageux virulent est attendu samedi après-midi et en soirée sur le quart Nord-Est de la France avec des rafales de vent souvent comprises entre 80 et 100km/h (localement 110km/h), de fortes intensités pluvieuses (20 à 30mm en moins d'une heure, localement plus) et des chutes de grêle de taille moyenne (1 à 2cm) à localement grosse (3 à 5cm).

Les autres départements sont placés en vigilance jaune.

Des pluies soutenues pourraient se prolonger une partie de la nuit en Franche-Comté.

''Selon l'évolution de la prévision, d'autres départements actuellement placés en vigilance jaune sont susceptibles de passer en vigilance orange dans les prochaines cartes de vigilance. Il convient donc de se tenir informé de l'évolution de la situation'' précise Météo France.