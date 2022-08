Pascale Pfister nommée directrice régionale de France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Diplômée du Centre universitaire d’enseignement du journalisme de Strasbourg, Pascale Pfister débute sa carrière à RTL-TV à Luxembourg, avant de rejoindre le réseau régional de France 3 et d’être embauchée à France 3 Bourgogne en 1992.

Rédactrice-présentatrice jusqu’en 2003, Pascale Pfister a ensuite exercé les fonctions de responsable d’édition, secrétaire générale de la rédaction, puis rédactrice en chef adjointe de la rédaction de Dijon.

En 2017 elle est nommée déléguée au numérique de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, et depuis 2020, assurait les fonctions de Déléguée aux Antennes et aux Contenus. Elle a également été formatrice pour le CFPJ et l’UFTV entre 2010 et 2016.