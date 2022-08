Passoires thermiques : les loyers des logements classés F et G ne peuvent plus être augmentés

A partir de ce mercredi 24 août, en métropole, le montant des loyers des logements classés F et G sur le DPE ne peuvent plus subir d’augmentation.

Si l’inflation engendre une forte augmentation des loyers de manière globale, certains propriétaires ne pourront plus augmenter le loyer lors de la révision annuelle.

De plus, lors d'un nouveau bail dans une zone où le plafonnement des loyers n'existe pas, le propriétaire ne pourra pas non plus augmenter le loyer par rapport à celui appliqué à l'ancien locataire.

Enfin, lors d'un renouvellement de bail, si le montant du loyer est sous-évalué ou que des travaux ont été réalisés, il ne pourra pas non plus l'augmenter.