Pénurie de carburants : des dispositifs d'accès des véhicules prioritaires pour le Doubs et la Haute-Saône

Suite à la prolongation du mouvement social qui touche le secteur pétrolier, la situation de l'approvisionnement en carburant se dégrade dans le Doubs. La situation est la même en Haute-Saône au 12 octobre où 25 stations services sur 62 sont actuellement en rupture totale d’approvisionnement en carburant.

Face à cette dégradation, Jean-François Colombet, préfet du Doubs, et Michel Vilbois, préfet de Haute-Saône, mettent en place un dispositif d'accès facilité dédié aux véhicules prioritaires. Ce dispositif fonctionnera via des pistes d'approvisionnement réservées, tous les jours, de 14h à 16h, à partir du 13 octobre. Il concernera six stations-services pour le département département du Doubs (trois pour l'arrondissement de Besançon, deux pour celui de Montbéliard et une pour Pontarlier) et 16 pour la Haute-Saône.

La vente et l'achat de carburants en jerricans interdits jusqu'au 21 octobre inclus

Les deux préfèts en appellent "au civisme à la responsabilité collective pour assurer la satisfaction des besoins de tous". En particulier dans ces stations qui "accueillent prioritairement des professionnels dont l’activité est indispensable à la prise en charge urgente ou sanitaire et à l’accompagnement des populations les plus fragiles".

Il est rappelé que la vente et l’achat de carburants (essence, éthanol, gazole, GPL) dans des récipients transportables manuellement, type jerrican, sont interdits dans tout le département du Doubs et de la Haute-Saône jusqu’au vendredi 21 octobre inclus, sous réserve de prolongation.

Listes des stations concernées dans le Doubs

Besançon :

Carrefour Besançon-Valentin, 6 route de Châtillon, Centre commercial de Valentin

Carrefour Chalezeul, 1 chemin de la voie des Agasses

Totall Energies 14h-16h, 5 rue du Piémont

Montbéliard :

Cora, 3 route de Béthoncourt

Access Total Energies, 16 avenue de l’Hélvétie

Pontarlier :

Intermarché, 52 route de Lausanne, Les Hôpitaux-Neufs

Listes des stations concernées en Haute-Saône