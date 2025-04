Personnalité politique bisontine et régionale, Pascal Bonnet nous a quittés

Ancien conseiller municipal à Besançon, conseiller communautaire du Grand Besançon, conseiller régional de Franche-Comté, membre du parti Les Républicains du Doubs pendant plus de 40 ans, et médecin, Pascal Bonnet est décédé jeudi 17 avril 2025 à Besançon.

Dans communiqué de ce vendredi, la Fédération Les Républicains du Doubs écrit avoir appris ”avec une grande tristesse la disparition de Pascal Bonnet.” Elle rappelle que Pascal Bonnet était ”engagé successivement auprès de Raymond Tourrain, de Michel Jacquemin, de Jean Rosselot, de Jacques Grosperrin et de Ludovic Fagaut, il fut de tous les combats politiques démontrant ainsi la constance et la solidité de ses convictions, d’abord comme Jeune Giscardien puis au Parti républicain devenu Démocratie libérale et à l’UMP dont il assura la présidence de la fédération du Doubs et enfin LR auquel il fut indéfectiblement fidèle.”

”Très impliqué dans la vie de notre mouvement, il en nourrissait la réflexion de ses analyses toujours pertinentes. Cultivé et discret, ses qualités humaines lui valaient l’estime de tous”, ajoute la Fédération du Doubs, en adressant ”à sa famille et à ses proches l’assurance de notre amitié et l’expression de nos condoléances émues.”