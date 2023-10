Pluie-inondation en Franche-Comté : deux départements en vigilance jaune

Dans le Doubs et dans le Jura, la vigilance jaune est prévue de 16h00 ce jeudi 26 octobre jusqu’à 6h ce vendredi 27 octobre 2023.

Entre ce jeudi et le début de matinée de vendredi, les perturbations pluvieuses vont s'enchaîner sur la Franche-Comté et plus particulièrement sur le Doubs et le Jura, où elles pourront apporter des quantités d'eau conséquentes.

Ainsi, sur cette période, on attend des cumuls de 20 à 40 mm, voire 50 mm localement sur les reliefs du Jura. Ces quantités tomberont en moins de 20 heures (dont la plus grande partie en 12-15 heures). En s'ajoutant à celles de ces jours derniers, ces quantités pourraient provoquer localement quelques phénomènes liés à la saturation des sols (ruissellement, etc.).

Les dernières pluies soutenues s'estomperont en début de matinée vendredi. Elles seront

remplacées part des averses actives pour le reste de la journée de vendredi. Face aux volumes de précipitations de ces derniers jours, et de celles à venir, il est recommandé de rester à l’écart des berges des rivières, et de rester attentifs dans ses déplacements.

"Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique" alerte Météo France.