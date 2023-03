Plus de 1.000 offres d’emploi… Le Salon des recruteurs revient le 4 avril à Micropolis Besançon !

PUBLI-INFO • Fort du succès de la première édition du salon des recruteurs en mars dernier, le Département du Doubs organise un nouveau forum mardi 4 avril 2023 à Micropolis-Besançon, en collaboration avec Grand Besançon Métropole, les partenaires de l’emploi et du développement économique, les chambres consulaires et les branches professionnelles.

Le salon vise l’ensemble des demandeurs d’emploi, les personnes allocataires du RSA et le grand public. Il réunira des entreprises du bassin d’emploi de Besançon, quel que soit leur secteur d’activité; priorité donnée aux secteurs en tension ainsi qu’aux entreprises à forts besoins de recrutement.

Il accueillera cette année 133 exposants et proposera plus de 1 000 offres d’emploi. 2 500 visiteurs sont attendus. De nombreuses entreprises du bassin d’emploi de Besançon, quel que soit leur secteur d’activité, seront présentes avec une priorité donnée aux secteurs en tension ainsi qu’aux entreprises à forts besoins de recrutement. Le salon s’adresse à l’ensemble des demandeurs d’emploi, aux allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) et au grand public.

La mobilisation des candidats

Le site internet dédié au "Salon des recruteurs", porté par le Département du Doubs, recense toutes les offres d’emplois ou de formations des entreprises ou organismes de formations inscrits pour cette deuxième édition. On y retrouve aussi une présentation des structures ainsi que leur secteur d’activités. Un espace numérique d’interface entreprises-candidats est ouvert. Il recense les offres transmises par les employeurs et permet de positionner des candidatures.

Rendez-vous sur salondesrecruteurs.cd25.fr

Les travailleurs sociaux des centres médicaux sociaux (CMS) du Département sont mobilisés pour relayer l’information auprès des usagers et les accompagner. Les conseillers en insertion professionnelle (CIP) de l’expérimentation de Planoise ainsi que les plateformes d’accueil et d’orientation des bénéficiaires du RSA ont permis de communiquer auprès du public et de l’orienter sur l’événement. Les conseillers emploi formation insertion (CEFI) du Département du Doubs, qui animent ces plateformes, ont été mobilisés sur la mise en œuvre et l’animation d’ateliers de préparation aux entretiens. Ils seront tous présents sur le Salon pour accueillir, orienter et accompagner les usagers.

Les opérateurs des parcours renforcés qui accompagnent en file active plus de 150 bénéficiaires du RSA pourront intégrer le Salon comme une étape à part entière des parcours mis en œuvre, préparer les usagers accompagnés à des entretiens, mais également étoffer leur carnet de contacts entreprise de manière à entretenir sur toute l’année la dynamique générée par le Salon.

En amont, le partenariat avec Pôle Emploi et Réussite Emploi permet de mobiliser, de préparer et d’accompagner un large public.

Les nouveautés 2023

Des ateliers rencontres sont programmés le matin, à midi et l’après-midi. À destination des exposants et des visiteurs, sur un format court, 15 minutes, pour 10 à 15 personnes en accès libre, ils auront pour thématiques :

la mobilité (par La Roue de Secours),



savoir recruter et savoir convaincre (par Réussite Emploi Franche-Comté),



le logement (par la Direction Logement du Département du Doubs),



la garde d’enfants (par la Direction territoriale des solidarités de Besançon du Département du Doubs),

Un espace Découverte des métiers du bâtiment est proposé par la Chambre de commerce, la FRTP et le Groupe Indibat. Les animations seront les suivantes :



la FRTP présentera les métiers à travers des films, vidéos, jeux, casques virtuels et un simulateur de conduite d’engin,



la Chambre de commerce présentera les différents métiers e tmettra en valeur des mini-stages de découvertes des différents secteurs d’activités,



le Groupe Indibat proposera un escape game BTP ”Bâtis ton parcours”.

En extérieur, le SDIS et la direction des routes et infrastructures du Département du Doubs présenteront leur matériel et les différents métiers associés à leur structure.

Le Département du Doubs s’engage en faveur du retour à l’emploi

En 2023, le Département du Doubs intensifie sa politique d’insertion professionnelle et de retour à l’emploi, en :

réaffirmant le rôle central de la collectivité départementale dans le pilotage et la coordination des politiques d’insertion et d’emploi,

développant un nouveau modèle d’accompagnement socioprofessionnel, plus efficace, et plus ouvert sur les entreprises.

S’agissant de la coordination et de la lisibilité de l’action publique en matière d’insertion et d’emploi, l’année 2023 marquera l’entrée en phase opérationnelle du SPIE (Service public de l’insertion et de l’emploi), co-piloté par le Département.

Concernant l’accompagnement des 12 142 allocataires du RSA* du département, l’expérimentation ”Planoise en route vers l’emploi”, permettra au Département de promouvoir un nouveau modèle incluant un accompagnement vers et dans l’emploi des allocataires les plus proches de l’emploi, mais aussi des allocataires les plus éloignés de l’emploi, pour leur permettre prioritairement de réinvestir la vie sociale, de reprendre confiance et de préciser un projet professionnel.

*12 142 allocataires du Revenu de solidarité active (fin janvier 2023), soit 4,8% de la population active du Doubs (moyenne nationale: 5,8%).

Par ailleurs, l’un des axes du plan de mandat reflète l’ambition de redevenir un acteur fort du développement économique et de l’emploi (via les évolutions règlementaires récentes). Par conséquent, le Salon des recruteurs constitue un marqueur important de la politique insertion du Département et répond à deux objectifs déterminants pour la dynamique de l’emploi local :

lutter contre les tensions de recrutement;

favoriser l’accès à l’emploi pour tous.

Il s’inscrit dans le contexte socio-économique actuel :

un nombre de demandeurs d’emploi, toute catégorie confondue, en diminution (- 9 % en un an*) ;

des offres d’emploi déposées auprès de Pôle Emploi en constante augmentation (+ 38 %) ;

un contexte de tension de recrutement sur la majorité des secteurs économiques ;

une situation post crise sanitaire qui a impacté de nombreux secteurs d’emploi ;

un nombre de bénéficiaires du RSA qui se stabilise à environ 12 140 après une forte augmentation au pic de la crise sanitaire.



*Statistiques, études et évaluations – novembre 2022 – Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté

Infos +

L’événement est organisé en étroite collaboration avec Grand Besançon Métropole, la Chambre de métiers et d’artisanat – Bourgogne-Franche-Comté, Pôle Emploi, l’UMIH, la FNTP, la FFB, ARIQ, Cap Emploi, la CCI Saône-Doubs, l’UIMM, INDIBAT, le GEIQ industrie, AFPA, Réussite Emploi, la Mission Locale de Besançon, la CAPEB.

Infos pratiques