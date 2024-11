Pontarlier : les agriculteurs attachent un cadavre de génisse à la sous-préfecture du Doubs

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a convoqué la presse ce vendredi 8 novembre 2024 pour livrer un état des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, auquel les rivières et nappes souterraines de Bourgogne Franche-Comté font partie. Pour ce nouveau rapport, plus de 6,5 millions de données annuelles ont été collectées sur les rivières, les eaux souterraines et les lacs du bassin concerné.