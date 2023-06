Premier service vendredi pour le restaurant Épicéa à Besançon

Après plusieurs mois de travaux, Camille et Bastian Loridat ont désormais retrouvé la place qu'ils préfèrent... celle derrière les fourneaux !

La décoration est à l'image de leur cuisine à la fois chaleureuse et naturelle. Le bois clair contraste avec le vert présent dans le mobilier et sur le mur et les pierres apparentes apportent la touche de minéral qui rappelle l'authenticité des lieux.

Une cuisine ouverte sur la salle

En gage de qualité, la cuisine est ouverte sur la salle, afin de pouvoir observer les chefs en train de créer. Ils serviront eux-mêmes les plats afin d’en expliquer leur conception, partager des anecdotes et initier une approche gustative. En salle, un serveur sommelier sera chargé de gérer les 26 couverts que proposent l’établissement.

Pour rappel, l'établissement propose des menus ou plutôt des "expériences". Camille et Bastian en proposeront trois : Initiation, Expression et Immersion. Trois formules qui se décomposent respectivement en trois, quatre à cinq et six à sept services.

Les produits eux sont "au maximum bio" prévient Bastian "mais on fera aussi attention à l’éthique des produits pour une cohérence globale". Pour cela, le couple travaille au maximum avec des producteurs locaux comme les jardins de l’Apprenti’sage dans le Jura ou encore la ferme de la Colombe en Haute-Saône.

Camille prévient, "on adore le végétal mais on n’est pas un restaurant végétarien". "On sait travailler l’animal et on aime combiner les deux" nous précise-t-elle. Les plats évolueront assez régulièrement et s’adapteront à la clientèle. Alors si végétarien il y a, "on n’enlèvera pas juste la viande" nous signale Camille, "on reconduit simplement la recette différemment".

Une cuisine sans prétention

Malgré leurs expériences dans plusieurs étoilés, Camille et Bastian n’ont pas la prétention de viser les étoiles. Le couple espère davantage réussir à "faire plaisir et à se faire plaisir" grâce à leurs recettes qu’ils proposeront avec un accord mets et boissons. Bref, ne manque plus que les clients qui ne devraient pas tarder à pousser la porte du numéro 11 de la rue Claude Pouilley...

Restaurant Épicéa