Dimanche 7 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Justice

Procès Péchier : organisation de la fin du procès et modalités d’accès à la Cour d’assises pour le public

Publié le 07/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 07/12/2025 - 17:43

Le procès de Frédéric Péchier par la Cour d’assises du Doubs arrive à son terme. On fait le point sur l’organisation et les modalités d’accès à la Cour pour les deux dernières semaines de procès à Besançon, du 8 au 19 décembre 2025. 

La foule massée ce lundi 22 septembre 2025 devant les portes du tribunal pour assister au premier interrogatoire de Frédéric Péchier. © Élodie R.
La foule massée ce lundi 22 septembre 2025 devant les portes du tribunal pour assister au premier interrogatoire de Frédéric Péchier. © Élodie R.

La Cour d’assises a évoqué jusqu’au vendredi 5 décembre 2025 les 30 empoisonnements pour lesquels Frédéric Péchier a été mis en accusation. Au cours de ces 13 semaines de débats, la Cour d’assises du Doubs a entendu les victimes et leurs proches, parmi les 193 parties civiles constituées, et 170 témoins et experts se sont relayés à la barre. Frédéric Péchier a été interrogé à l’issue de chacun des actes criminels retenus par l’accusation, et la Cour d’assises s’est intéressée à la personnalité de l’accusé pendant les 6 derniers jours des débats.

À compter de lundi 8 décembre 2025, la parole sera donnée successivement aux 27 avocats de parties civiles, et le ministère public sera entendu pour ses réquisitions en fin de semaine. Les avocats de Frédéric Péchier plaideront ensuite pour la défense de l’accusé, qui aura la parole en dernier, avant que la Cour d’assises se retire pour délibérer.

En l’état du déroulement du procès, et sous réserve des plaidoiries et réquisitions à venir, le délibéré devrait intervenir pour la fin de la semaine du 15 au 19 décembre 2025.

Un dispositif renforcé

Une affluence particulière est attendue pour la fin de ce procès. Afin de faciliter l’accès à la cour d’Assises, et d’assurer la sécurité de tous aux abords du palais de justice, le dispositif exceptionnel mis en place depuis le 8 septembre sera renforcé, précise le parquet général de Besançon.

L’entrée du palais de justice, située rue Hugues Sambin, est réservée à l’accueil des personnes intéressées par ce procès d’Assises. Toute personne convoquée dans le cadre de ce procès ou souhaitant y assister, ne peut donc pas accéder au palais de justice par l’entrée située 1 rue Megevand, mais doit impérativement se présenter à la porte d’entrée située rue Hugues Sambin, et se soumettre aux vérifications des postes de contrôle.

Deux files d’attente sont prévues : l’une permettant un accès prioritaire à toute personne munie d’une convocation pour cette session d’assises et d’un badge d’accès prioritaire, l’autre prévoyant l’accès au public.

Des places prisées

La salle historique du Parlement de Franche Comté a été spécialement aménagée pour accueillir la Cour d’assises et permettre à l’ensemble des parties civiles et à leurs avocats, d’assister à ce procès dans cette salle d’audience principale. Pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité et ne permettra pas au public d’y accéder.

Une salle annexe, avec retransmission vidéo du procès, est ouverte au public. Les places y sont limitées à l’accueil de 80 personnes. Ces places seront prioritairement réservées aux personnes qui ont témoigné au cours de ce procès et, sous réserve des places disponibles, aux personnes les plus proches accompagnant les parties civiles.

L’entrée de la Cour d’assises sera donc limitée pour le public au nombre de places restant disponibles dans la salle de retransmission : l’accès au palais de justice ne pourra pas être garanti à toutes les personnes souhaitant assister au procès, à compter du 8 décembre 2025.

Afin d’assurer la sécurité aux abords du palais de justice, les restrictions de circulation et de stationnement rue Hugues Sambin sont maintenues.

(Communiqué)

accessibilité cour d'assises frédéric péchier procès public

Publié le 7 décembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Interrogé sur sa personnalité, Frédéric Péchier se dévoile enfin…

"On a dépiauté toute ma vie": souvent décrié par les parties civiles pour son manque apparent d'émotion, l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements (dont 12 mortels) au bloc opératoire, s'est livré de manière inédite vendredi 5 décembre 2025 devant la cour d'assises, en évoquant notamment sa famille.

anesthesiste péchier
Publié le 5 décembre à 17h59 par Hélène L.
Besançon
Justice

Au Procès Péchier, des avis psy divergents sur le profil de l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a-t-il le profil habituel d'un tueur en série? "Oui", a estimé une "profileuse" de la police devant la cour d'assises du Doubs, "non", a répondu à l'inverse un expert psychiatre jeudi 4 décembre 2025.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès psychologue
Publié le 5 décembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un psychologue dit n’avoir rien perçu d’alarmant chez l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, "ne m'est pas apparu, pas une seule seconde, comme narcissique, manipulateur ou pervers", s'est étonné mercredi 3 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un psychologue qui l'a reçu en consultation pour "épuisement professionnel". 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 4 décembre à 08h12 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’en ai marre bon sang, dis-moi la vérité !”

Le frère de l'anesthésiste Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a confié lundi 1er décembre 2025 devant la cour avoir été "chamboulé" par plus de deux mois de procès, qui ont révélé "la réalité des empoisonnements", dont l'accusé réfute être l'auteur.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès témoignage
Publié le 1 décembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Jamais on n’a pu douter de son innocence”, assure sa mère

"Jamais, jamais on n'a pu douter de son innocence": Marie-José Péchier, la mère de l'ex-anesthésiste jugé depuis septembre par la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, s'est employée lundi 1er décembre 2025 à défendre son fils.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier mère procès témoignage
Publié le 1 décembre à 10h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “je regrette de ne pas avoir pu protéger mon patient de la folie d’un homme” (Loubna Assila)

VIDÉO • La cour d’assises du Doubs a abordé ce mercredi 26 novembre 2025 les deux derniers décès du dossier Péchier actuellement jugé pour 30 faits d’empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. L’anesthésiste Loubna Assila qui avait refusé l’entrée de son bloc à Frédéric Péchier lors de l’arrêt cardiaque d’une des deux victimes, a livré un témoignage poignant et accablant l’ex-anesthésiste ce mercredi devant la cour. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 26 novembre à 17h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un enfant empoisonné pour “régler des comptes”, selon son père

L'empoisonneur "s'est servi de notre petit garçon pour régler des comptes", a regretté lundi 24 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le père de Tedy, victime à quatre ans d'un arrêt cardiaque suspect, l'un des trente empoisonnements imputé à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement enfant frédéric péchier
Publié le 24 novembre à 16h15 par Alexane
Besançon
Justice

Au procès Péchier, l’arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans, opéré des amygdales

C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: la cour d'assises du Doubs a commencé jeudi 20 novembre 2025 à se pencher sur le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales. L'enfant a survécu après deux jours de coma et cinq jours en réanimation.

anesthesiste assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 20 novembre à 11h13 par Elodie Retrouvey

Justice

Besançon
Justice

Procès Péchier : organisation de la fin du procès et modalités d’accès à la Cour d’assises pour le public

Le procès de Frédéric Péchier par la Cour d’assises du Doubs arrive à son terme. On fait le point sur l’organisation et les modalités d’accès à la Cour pour les deux dernières semaines de procès à Besançon, du 8 au 19 décembre 2025. 

accessibilité cour d'assises frédéric péchier procès public
Publié le 7 décembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Interrogé sur sa personnalité, Frédéric Péchier se dévoile enfin…

"On a dépiauté toute ma vie": souvent décrié par les parties civiles pour son manque apparent d'émotion, l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements (dont 12 mortels) au bloc opératoire, s'est livré de manière inédite vendredi 5 décembre 2025 devant la cour d'assises, en évoquant notamment sa famille.

anesthesiste péchier
Publié le 5 décembre à 17h59 par Hélène L.
Besançon
Justice

Au Procès Péchier, des avis psy divergents sur le profil de l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a-t-il le profil habituel d'un tueur en série? "Oui", a estimé une "profileuse" de la police devant la cour d'assises du Doubs, "non", a répondu à l'inverse un expert psychiatre jeudi 4 décembre 2025.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès psychologue
Publié le 5 décembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un psychologue dit n’avoir rien perçu d’alarmant chez l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, "ne m'est pas apparu, pas une seule seconde, comme narcissique, manipulateur ou pervers", s'est étonné mercredi 3 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un psychologue qui l'a reçu en consultation pour "épuisement professionnel". 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 4 décembre à 08h12 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Frédéric Péchier, un anesthésiste “extrêmement brillant” à “l’ego démesuré” selon d’anciens collègues

Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, est un anesthésiste "extrêmement brillant" mais à "l'ego démesuré", ont témoigné mardi 2 décembre 2025 des praticiens qui l'ont cotoyé.

anesthesiste chu de besançon cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier hôpital
Publié le 2 décembre à 16h33 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’en ai marre bon sang, dis-moi la vérité !”

Le frère de l'anesthésiste Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a confié lundi 1er décembre 2025 devant la cour avoir été "chamboulé" par plus de deux mois de procès, qui ont révélé "la réalité des empoisonnements", dont l'accusé réfute être l'auteur.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès témoignage
Publié le 1 décembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Jamais on n’a pu douter de son innocence”, assure sa mère

"Jamais, jamais on n'a pu douter de son innocence": Marie-José Péchier, la mère de l'ex-anesthésiste jugé depuis septembre par la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, s'est employée lundi 1er décembre 2025 à défendre son fils.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier mère procès témoignage
Publié le 1 décembre à 10h43 par Elodie Retrouvey
Dijon
Faits Divers Justice

Évasion de Dijon : un complice interpellé à Besançon, le dernier fugitif toujours en fuite

Un complice présumé de l'évadé encore en fuite, après la double évasion de la prison de Dijon jeudi, a été interpellé dimanche 30 novembre 2025 à Besançon lors d'une vaste opération policière qui n'a cependant pas permis de retrouver le dernier fugitif, a indiqué le parquet.

évasion interpellation parquet police prison
Publié le 30 novembre à 17h31 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : des “failles” évocatrices d’un tueur en série selon un enquêteur

"Manipulateur" et "menteur pathologique", Frédéric Péchier a agi pour combler des "failles personnelles" qui évoquent le profil d'un "tueur en série", a affirmé vendredi 28 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un enquêteur chargé d'éclairer la personnalité de l'ex-anesthésiste, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier police tueur en série
Publié le 29 novembre à 08h21 par Alexane
Besançon
Justice

Interrogé une dernière fois sur les faits, Frédéric Péchier maintient être innocent

"Je maintiendrai toujours que je ne suis pas l'empoisonneur": inébranlable depuis près de trois mois de procès, l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a une énième fois clamé son innocence, jeudi 27 novembre 2025 à Besançon, lors de son dernier interrogatoire sur les faits.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 28 novembre à 08h32 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “je regrette de ne pas avoir pu protéger mon patient de la folie d’un homme” (Loubna Assila)

VIDÉO • La cour d’assises du Doubs a abordé ce mercredi 26 novembre 2025 les deux derniers décès du dossier Péchier actuellement jugé pour 30 faits d’empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. L’anesthésiste Loubna Assila qui avait refusé l’entrée de son bloc à Frédéric Péchier lors de l’arrêt cardiaque d’une des deux victimes, a livré un témoignage poignant et accablant l’ex-anesthésiste ce mercredi devant la cour. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 26 novembre à 17h10 par Elodie Retrouvey

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud

Sondage

 11.55
légère pluie
le 07/12 à 18h00
Vent
6.57 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
92 %
 