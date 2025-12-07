Procès Péchier : organisation de la fin du procès et modalités d’accès à la Cour d’assises pour le public

Le procès de Frédéric Péchier par la Cour d’assises du Doubs arrive à son terme. On fait le point sur l’organisation et les modalités d’accès à la Cour pour les deux dernières semaines de procès à Besançon, du 8 au 19 décembre 2025.

La Cour d’assises a évoqué jusqu’au vendredi 5 décembre 2025 les 30 empoisonnements pour lesquels Frédéric Péchier a été mis en accusation. Au cours de ces 13 semaines de débats, la Cour d’assises du Doubs a entendu les victimes et leurs proches, parmi les 193 parties civiles constituées, et 170 témoins et experts se sont relayés à la barre. Frédéric Péchier a été interrogé à l’issue de chacun des actes criminels retenus par l’accusation, et la Cour d’assises s’est intéressée à la personnalité de l’accusé pendant les 6 derniers jours des débats.

À compter de lundi 8 décembre 2025, la parole sera donnée successivement aux 27 avocats de parties civiles, et le ministère public sera entendu pour ses réquisitions en fin de semaine. Les avocats de Frédéric Péchier plaideront ensuite pour la défense de l’accusé, qui aura la parole en dernier, avant que la Cour d’assises se retire pour délibérer.

En l’état du déroulement du procès, et sous réserve des plaidoiries et réquisitions à venir, le délibéré devrait intervenir pour la fin de la semaine du 15 au 19 décembre 2025.

Un dispositif renforcé

Une affluence particulière est attendue pour la fin de ce procès. Afin de faciliter l’accès à la cour d’Assises, et d’assurer la sécurité de tous aux abords du palais de justice, le dispositif exceptionnel mis en place depuis le 8 septembre sera renforcé, précise le parquet général de Besançon.

L’entrée du palais de justice, située rue Hugues Sambin, est réservée à l’accueil des personnes intéressées par ce procès d’Assises. Toute personne convoquée dans le cadre de ce procès ou souhaitant y assister, ne peut donc pas accéder au palais de justice par l’entrée située 1 rue Megevand, mais doit impérativement se présenter à la porte d’entrée située rue Hugues Sambin, et se soumettre aux vérifications des postes de contrôle.

Deux files d’attente sont prévues : l’une permettant un accès prioritaire à toute personne munie d’une convocation pour cette session d’assises et d’un badge d’accès prioritaire, l’autre prévoyant l’accès au public.

Des places prisées

La salle historique du Parlement de Franche Comté a été spécialement aménagée pour accueillir la Cour d’assises et permettre à l’ensemble des parties civiles et à leurs avocats, d’assister à ce procès dans cette salle d’audience principale. Pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité et ne permettra pas au public d’y accéder.

Une salle annexe, avec retransmission vidéo du procès, est ouverte au public. Les places y sont limitées à l’accueil de 80 personnes. Ces places seront prioritairement réservées aux personnes qui ont témoigné au cours de ce procès et, sous réserve des places disponibles, aux personnes les plus proches accompagnant les parties civiles.

L’entrée de la Cour d’assises sera donc limitée pour le public au nombre de places restant disponibles dans la salle de retransmission : l’accès au palais de justice ne pourra pas être garanti à toutes les personnes souhaitant assister au procès, à compter du 8 décembre 2025.

Afin d’assurer la sécurité aux abords du palais de justice, les restrictions de circulation et de stationnement rue Hugues Sambin sont maintenues.

(Communiqué)