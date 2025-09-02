Mardi 2 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Société Vie locale

Projet urbain St-Jacques-Arsenal : déconstruction du bâtiment Ledoux

Publié le 02/09/2025 - 09:55
Mis à jour le 02/09/2025 - 09:19

À Besançon, l’aménagement de St-Jacques-Arsenal se poursuit et va connaître une nouvelle avancée importante avec la déconstruction programmée du bâtiment Ledoux à compter de ce mardi 2 septembre 2025. 

© Ville de Besançon
© Ville de Besançon

Durant la déconstruction du site, l’essentiel des matériaux qui le constituent seront récupérés afin d’être "utilisés dans le cadre d’une construction future ou recyclés" précise la Ville de Besançon dans son communiqué. L’opération devrait durer sept semaines.

"Pour certains bâtiments d’intérêt historique et patrimonial reconnu la préservation relève des impératifs légaux" rappelle la Ville, ce qui n’est pas le cas du bâtiment Ledoux, construit dans les années 30 et "lourdement remanié dans les années 60". Il a toutefois fait l’objet d’une étude technique préalable concluant à l’impossibilité de sa réhabilitation. 

Le projet urbain St-Jacques-Arsenal préserve toutefois "42 375 m2 préexistants soit 68 % des bâtiments du site", tient à rappeler la Ville dans son communiqué.

À terme, il prévoit la rénovation de 7 hectares d’espaces, et la création de 600 logements dont 200 en résidence étudiante, un équipement hôtelier, un pôle santé, un ensemble de services au public diversifié, et un grand jardin ouvert sur la future grande bibliothèque et le patrimoine historique.

arsenal bâtiment saint jacques ville de besançon

Publié le 2 septembre à 09h55 par Elodie Retrouvey
