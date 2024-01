Quand est prévu le retour du froid en Franche-Comté ?

Après des semaines d’une douceur préoccupante pour la saison, les températures hivernales devraient faire leur retour la semaine prochaine où il faudra s’attendre à "plusieurs journées glaciales consécutives (maximum journalier en dessous du point de congélation), couplées à une bise parfois rapide, ce qui rendra le tout assez inconfortable" prévient le site Météonews.

"L'est du pays sera la région la plus exposée avec une vague de froid qui s'annonce sévère, et plusieurs journées sans dégel de l'Alsace à l'Auvergne Rhône-Alpes" annonce d’emblée la chaine météo. Il faudra ainsi s’attendre à des températures qui "plongeront jusqu'à -10 à -15°C localement la nuit dans les combes, les trous à froid et certains fonds de vallées".

Si l’on en croit les prévisionnistes de Météo France c’est ce mardi 9 janvier qu’il fera le plus froid. Les températures devraient être comprises entre -4°C et 0°C tout au long de la journée sur l’ensemble de la région.

Ce froid sec, mais avec des températures qui sortiront cette fois du négatif en journée, s’installera tout au long de la semaine.