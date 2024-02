Quel est programme au Festival de la paille 2024 ?

Pour la première fois de son histoire, le festival made in Haut-Doubs se déroulera pendant trois jours au lieu de deux. L’occasion pour le programmateur et son équipe, Aurélien Bouveret, de proposer une thématique par jour pour tenter de satisfaire tous les amateurs de musique : "rock" pour le premier jour, "musique urbaine" pour le second et "familiale" le dernier jour.

Au programme : des têtes d’affiche bien connues, mais aussi des découvertes régionales et nationales, ”des groupes que l’on veut faire découvrir et qui auront de belles carrières”, souligne le programmateur. On se souviendra du passage de Clara Luciani (pour ne citer qu’elle) de passage à Métabief en 2014 (dans le groupe La Femme) puis en solo en 2019, avant d’être connue à travers la France.

Une concurrence rude et des coûts explosifs

”On ne change pas notre ADN, notre programmation est populaire et festive”, affirme Aurélien Bouveret, qui ne manque pas d’évoquer la complexité de plus en plus prégnante de programmer des artistes en raison notamment d’une concurrence géographique avec Les Eurockéennes, le Paléo Festival ou d’autres festivals en Suisse. Une complexité aussi notable en raison des coûts des spectacles ”qui explosent”, ajoute-t-il.

Pour autant, le Festival de la paille ne se démonte pas et a même réussi à répondre favorablement aux doléances du public qui a participé à un sondage diffusé en octobre dernier, c’est-à-dire programmer Mc Solaar et Vladimir Cauchemar. Check !

Le programme :

Vendredi 26 juillet - Soirée ”rock”

18h00 - Fat Jeff

19h00 - Ko Ko Mo

20h15 - Seriously Serious

21h30 - Matmatah

23h15 - Lofofora

00h15 - Asian Dub Foundation

01h15 - MTZX

Samedi 27 juillet - Soirée ”musique urbaine”

18h00 - Flaur

19h00 - Yuston XIII

20h20 - Mystically

21h30 - MC Solaar

23h10 - Zed Yun Pavarotti

00h15 - Vladimir Cauchemar

01h25 - Manudigital

Dimanche 28 juillet - ”Journée familiale”

16h30 - Alfred Massaï

17h45 - Mentissa

19h10 - Voyou

20h30 - Pierre de Maere

21h50 - Johnny Mafia

22h50 - Naâman

00h10 - Sorg & Napoleon Maddox

Infos +

Le budget de cette 22e édition du festival s'élève à 300.000€.

Infos pratiques