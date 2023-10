Il y a quelques temps, la Ville de Besançon a lancé le dispositif ”commerce éco-engagés de Besançon” dans le but de mobiliser les commerces de la ville autour de pratiques vertueuses en matière de développement durable. Environ 130 commerçants ont signé la charte…

En adhérant à la charte ”commerce éco-engagés de Besançon”, les commerçants et artisans s’engagent à agir en faveur du développement durable à travers un processus ”d’amélioration continue”. Plus concrètement, six engagements doivent être tenus :

Je trie mes déchets pour les valoriser et je réduis leur quantité et leur toxicité. Je maîtrise mes consommations d’énergie. Je veille à ma consommation d’eau. Je limite l’utilisation du papier et recours à des impressions écologiques. Je choisis des produits d’entretien écologiques et/ou des matériaux naturels pour l’entretien et l’aménagement de mes locaux. J’incite mon personnel et/ou mes clients à choisir les modes doux de déplacement et si possible je privilégie les modes de livraison les moins impactants pour l’environnement. Je contribue à la formation du personnel ou à la sensibilisation de mes fournisseurs et/ou j’adhère à des démarches de certification ou de labellisation. Et en ”bonus” : Je propose des produits issus des circuits courts, biologiques, locaux, éthiques ou équitables.

Quels sont les commerces ”éco-engagés” à Besançon ?

Selon la liste de la ville de Besançon (mise à jour en mars 2023), voici les commerces ayant signé la charte :