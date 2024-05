Qui seront les nouveaux Talents des Cités ?

Qui peut participer ? Tout candidat résidant ou ayant installé une entreprise en QPV. Il doit être suivi par un organisme d’accompagnement ou de financement à la création d’entreprise. Pour vérifier son éligibilité au concours, il suffit de vérifier son adresse sur le site internet dédié (https://sig.ville.gouv.fr/)



Ce concours, piloté par Bpifrance dans le cadre du programme Entrepreneuriat Quartiers 2030, vise à emettre en lumière l’énergie entrepreneuriale des quartiers en récompensant une trentaine de créateurs d’entreprises qui l’incarnent tout particulièrement", expliquent les organisateurs.

Les entrepreneurs ayant implanté ou souhaitant implanter leur activité dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) ont jusqu'au 14 juillet pour candidater.

Quels sont les critères de sélection ?

Les candidats sont évalués sur leur parcours, leur motivation, leur profil entrepreneurial et bien sûr à l’aune de leur viabilité économique et de l’impact de leur activité sur le quartier (créations d’emplois et de lien social).

La catégorie Jeune Pousse récompensera les entrepreneurs en activité immatriculés depuis moins d’un an et la catégorie Création ceux en activité immatriculés depuis plus d’un an et moins de trois ans. 14 lauréats régionaux seront sélectionnés pour le Concours national et 6 lauréats seront primés lauréats nationaux Talents des Cités.

Le concours Talents des Cités, en chiffres…

Depuis la création du concours en 2002 :

730 créateurs d’entreprise ont été lauréats

Chaque année :

Une trentaine de lauréats sont récompensés

Plus de 70 000 euros de dotations sont distribués aux entrepreneurs

Cette année :