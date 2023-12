Quoi de neuf dans les établissements scolaires Ste Famille Ste Ursule à Besançon ?

PUBLI-INFO • Idéalement situé rue du Général Brulard à Besançon, dans un secteur à la fois proche de la nature et près du centre-ville, le groupe scolaire Ste Famille Ste Ursule offre dans ses établissements à taille humaine, de nombreuses voies éducatives de la maternelle à l’enseignement supérieur. Ses valeurs : accueillir les richesses et appétences de chacun, être à l’écoute des élèves tout en les guidant pour les mener à un épanouissement intégral.

Un projet éducatif tripartite

Dans les établissements Ste Famille Ste Ursule, le projet éducatif comprend trois axes, trois parties parfaitement complémentaires avec pour unique but ”être au plus près des élèves”.

Axe n°1 : L’élève est une personne valorisée grâce à un regard positif sur lui, respectée avec ses différences et ses appartenances, éduquée à la responsabilité dans ses actes et ses paroles.

Axe n°2 : Des adultes pour accueillir, entourer et accompagner les élèves pour leur donner du temps sous un regard confiant dans leurs possibilités d’évolution et ce, toujours en lien avec les familles.

Axe n°3 : Des expériences vécues au quotidien au cours desquelles la solidarité, l'ouverture à la culture de l'autre, l'écoute et la confiance sont les maîtres mots.

Dans le cadre de ce projet éducatif, depuis la rentrée 2023, après avoir étudié les besoins des 70 collégiens et 200 lycéens, l’organisation du pôle du service éducatif a été réfléchie dans le but d’attribuer un référent à chaque unité. En d’autres termes, il n’y a plus un seul conseiller principal d’éducation pour la totalité du second degré, mais un référent éducatif pour le collège, un autre pour le lycée ainsi qu’un référent Espaces Jeunes Prévention & Culture et des Assistants d’EDucation pour l’encadrement quotidien des adolescents.

L’environnement et l’international

L’écologie, l’environnement, le développement durable font partie des grandes lignes importantes dans les valeurs et les objectifs que porte le groupe scolaire Ste Famille Ste Ursule. Il n’y a que se promener dans les couloirs et les extérieurs des établissements pour s’en rendre compte. Le comité E3D unissant élèves et adultes œuvrent concrètement pour le changement des pratiques usuelles par le biais d’activités éducatives.

L’autre grande ligne portée par Ste Famille Ste Ursule est l’international : English dynamic dès la 6e ! Pour permettre aux élèves d’avoir acquis un anglais fonctionnel à l’oral dès la fin de 3e, le collège Ste Ursule met en place un renforcement de l'oral en anglais qui se poursuit au lycée avec un programme Erasmus ouvert à tous les élèves en classe de Première.

De plus, depuis cette année, les élèves de Terminale ont l’opportunité au printemps de partir à Barcelone, séjour répondant à un programme de 5 jours en lien avec celui d’Histoire-Géographie.

Le passage du CM2 à la 6e en douceur…

Pour rassurer parents et enfants, le lien Cycle III prépare activement les élèves de CM2 de l’école Ste Famille dans le but d’appréhender le plus sereinement possible la classe de 6e. Comment ?

Le groupe scolaire propose aux élèves une immersion en classe de 6e, ainsi que des échanges conviviaux avec les enseignants du Collège, des temps forts partagés, une visite des locaux, etc. Cette année, est proposée le mardi 19 décembre à 17h30 une réunion d’informations dédiée spécifiquement aux familles et aux élèves de CM2 ayant pour projet d’intégrer le Collège Ste Ursule à la rentrée prochaine. L’objectif principal étant d’informer mais également de rassurer.

Depuis la rentrée 2023, un renforcement du lien cycle III a été mis en place notamment par un échange de service à savoir l’intervention d’un enseignant de CM2 en 6e et d’un enseignant de 6e en CM2. Des projets mêlant les deux unités sont également en préparation pour janvier prochain à l’occasion des JO 2024.

Le Bac pro Animation

Depuis 4 ans, le Bac pro Animation Enfance et Personnes âgées est proposé au lycée professionnel Ste Ursule. Cette formation de 3 ans, accessible après la 3e, délivre le diplôme de Baccalauréat professionnel relevant d’un niveau IV, diplôme permettant de valider certains modules du BPJEPS.

Au cours de cette formation, destinée à un public jeune, dynamique, créatif et humain, les élèves améliorent leur qualité d’écoute, d’organisation et de prise de responsabilités. Le tout en développant des qualités d’analyse de situation et de sens du contact.

Au sein du groupe scolaire Ste Famille Ste Ursule, les élèves en Bac pro Animation, Enfance et Personnes âgées mettent en pratique leurs acquis avec les plus jeunes élèves de l’école Ste Famille, notamment en organisant des activités pendant les pauses méridiennes et des temps de rencontres (en présence d’une personne majeure responsable scolaire).

À noter : prochainement, l’unité facultative Secteur sportif intègrera cette formation.

La classe ”Défense”, c’est quoi ?

En lien avec le 19e Régiment du génie à Besançon, la classe ”Défense” se poursuit cette année pour permettre aux élèves volontaires, de la 3e à la Terminale, de découvrir un nouvel univers professionnel qui pourrait susciter l’intérêt de certain(e)s d’entre eux/elles. Sur un temps de cours, ces jeunes volontaires participent à une journée d’activités régulièrement dans l’année, encadrée par l’établissement et le 19e Régiment.

La section Badminton en pleine évolution

Dès la classe de 6e jusqu’en 3e, les élèves qui le souhaitent peuvent intégrer la section Badminton. Cette année, elle a pris un nouvel élan grâce à plusieurs entreprises mécènes qui permettent de faire évoluer les jeunes sportifs avec une vraie identité d’équipe et grâce également à la collaboration active de Julien Ibanez, le président et entraineur du Club Alpha Sport.

Encadrés par des entraîneurs expérimentés et motivés, les élèves peuvent bénéficier d'un programme d'entraînement complet. Au sein de cette section, l'accent est mis sur l'apprentissage des techniques fondamentales du badminton, le renforcement de la condition physique et l'amélioration de la coordination. De plus, lors de ces séances d'entraînement régulières, les joueurs travaillent individuellement et en équipe pour se perfectionner.

En plus des entraînements, la section Badminton participe à des compétitions inter-collèges et à des tournois locaux. Cela permet aux jeunes de se mesurer à d'autres joueurs de leur âge, de vivre des moments forts en émotions et de représenter fièrement leur collège.

Objectif : Paris 2024

Non, le groupe scolaire n’a pas l’intention d’envoyer ses jeunes sportifs au JO, en revanche, de nombreuses actions éducatives sont en cours de préparation en attendant le passage de la flamme à Besançon en juin 2024. De la petite section de maternelle à la Terminale, les élèves vont organiser des activités, des concours sportifs et autres rencontres liées au sport et à l’animation à partir de janvier 2024.

"L’école dehors”

Les jeunes enfants peuvent profiter de la colline du Rosemont située juste derrière les établissements scolaires. Cette approche novatrice de l'enseignement consiste à sortir de la salle de classe pour enseigner autrement en se rendant régulièrement dans un espace naturel proche.

Il s’agit de permettre aux élèves d’explorer le monde extérieur tout en développant leur créativité, leur curiosité et leur compréhension de l'environnement qui les entoure. Non seulement cela fournit un cadre d'apprentissage inspirant, mais cela encourage également l'activité physique et l'exploration libre.

Faire classe dehors donne la possibilité d'enseigner des concepts de manière concrète et immédiate, plutôt que de les limiter aux murs d’une salle de classe. Les enseignants, directement en contact avec la nature, peuvent enseigner la biologie, la géologie, l'écologie et permettent aux élèves de développer un lien personnel avec la nature. Le milieu naturel est une source de jeux et d'opportunités de développement infinie.

Les bienfaits de cette pratique pour les élèves :

Augmenter le bien-être et la confiance en soi ?

Réduire le stress?

Stimuler la concentration et la créativité?

Stimuler les capacités motrices?

Stimuler l’autonomie ?

Améliorer les habiletés sociales et les habiletés de coopération

Permettre d’apprendre par différents canaux sensoriels = les apprentissages s’ancrent mieux dans la mémoire?

Rendre l’apprentissage plus efficace par un cadre plus invitant? et stimulant?

"La pédagogie du Père Faure" ou comment amener chaque élève à l’autonomie par la confiance ?

La pédagogie du Père Faure est une approche éducative favorisant l’éveil de l’élève en tant que personne. Placé au centre des apprentissages, il vit l’école comme un lieu ouvert et épanouissant. L’objectif est de lui donner l’envie d’apprendre tout en développant ses ressources et sa confiance.

Le père Faure a marié les influences de nombreux pédagogues, depuis Montaigne jusqu’à Montessori. Si nos classes ressemblent à des classes Montessori, l’accent est mis sur la structuration de la journée via l’introduction de programmations, de plans de travail et de temps de mise en commun. Cela permet de réguler la liberté laissée aux élèves.

En appui à cette démarche, un ingénieux matériel de manipulation, conçu pour amener les élèves à faire par eux-mêmes des "découvertes justes" est mis à disposition.

Cette pédagogie permet aux élèves d’expérimenter et de se tromper. Ils développent ainsi le goût des apprentissages sans craindre l’erreur.

Infos pratiques