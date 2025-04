Rappel de produits : des pots pour bébé contaminés par une toxine

Plusieurs lots de plats complets pour bébé font l'objet d'un rappel de produits. Il s'agit de pots de la marque Nestlé, commercialisés partout en France depuis le 18 septembre 2024 chez les distributeurs Auchan, Carrefour, Casino, Coopérative U, Leclerc, Lidl et Intermarché.

L'alerte, émise par Rappel Conso, concerne plusieurs produits de la marque suisse : Nestlé® P’tite Recette, Nestlé® Naturnes® et Nestlé® P’tit Souper. Ces aliments sont fabriqués sur le site SITPA d'Arches, dans le département des Vosges.

Les plats concernés sont les suivants : Lentilles Vertes Jambon, Paëlla, Spaghetti Bolognaise, Tajine de Poulet, Couscous, Spaghetti Bolognaise BIO, Pastasotto Légumes Verts Carottes, Légumes du Soleil Dinde riz.

Des analyses révèlent la présence d'une toxine dans les plats préparés

Rappel Conso a déclaré : "par mesure de précaution suite à un dépassement de limite réglementaire ponctuel sur de l'ochratoxine A, SITPA décide de retirer du marché certains lots de plats complets pour bébé."

Selon l'organisme, "il s'agit d'une non-conformité ponctuelle due à un lot unique de matière première incorporé en très faible quantité. Seule une consommation répétée tout au long de sa vie pourrait avoir un impact."

Les personnes ayant acheté ces pots pour bébé sont invitées à ne plus les consommer et à "détruire les produits". Si vous avez acheté un ou plusieurs de ces plats, vous pouvez demander un remboursement en contactant le service consommateur Nestlé et en suivant les instructions qui vous sont communiquées.

Vous pouvez retrouver la liste complète des lots concernés et d'autres informations utiles sur le site du gouvernement : www.rappel.conso.gouv.fr

Numéro du service consommateur : 08 00 10 03 12.

Date de fin de la procédure de rappel : mercredi 18 juin 2025.