Renaissance veut qu’une manifestation contre l’antisémitisme s’organise à Belfort

”Face à cette généralisation de l’antisémitisme que nous condamnons tous avec une fermeté absolue, nous devons redoubler d’efforts et ne rien laisser passer”, selon Mehmet Birsen. Suite à l’appel à manifester dimanche de Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet, le responsable local se dit ”persuadé qu’une initiative similaire aura lieu à Belfort et dans le département, je souhaiterais donc engager le dialogue avec nos maires, les représentants des différents partis politiques, associations et organisations afin que nous puissions collectivement mettre en place cette Marche.”

Par ailleurs, malgré un ”engagement sans faille dans cette lutte”, Mehmet Birsen affirme que ”nous ne défilerons pas derrière la même banderole que le Rassemblement national. Nous appelons les organisateurs ainsi que les partis politiques à ne pas être les complices de la banalisation d’un parti fondé par des antisémites.”