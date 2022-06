Rentrée scolaire 2022 : pas de nouvelles fermetures annoncées dans le Doubs

La carte scolaire pour la rentrée 2022-2023 dans les écoles du département a été dévoilée ce vendredi 10 juin 2022. Les ajustements ont permis six nouvelles ouvertures de classes et l’annulation de sept fermetures.

Suite au CTSD (comités techniques spéciaux ou comités techniques départementaux) de ce vendredi matin traitant des ouvertures et fermetures de classes dans le premier degré, l’UNSA Education se réjouit que cette phase de la carte scolaire n’apporte que des bonnes nouvelles aux écoles du département. "Elle sera bienveillante pour les personnels et pour les élèves et leur famille, avec aucune nouvelle fermeture prononcée", précise le syndicat qui marque toutefois une nuance.

"La priorité ministérielle de limitation des effectifs à 24 dans les classes de grande section de maternelle, CP et CE1 est conforme à nos mandats et majoritairement respectée. Nous demandons son élargissement à toutes les sections d’enseignement".

Voici la liste des nouvelles ouvertures de classe pour la rentrée 2022 :

Ecole primaire de Pelousey

Ecole maternelle de Sochaux Chênes

Ecole élémentaire d’Ornans

Ecole primaire de Rochejean

Ecole primaire Labergement Sainte-Marie

Ecole maternelle de Pontarlier Vauthier

Voici la liste des annulations de fermetures de classe qui avaient été décidées en janvier 2022 :