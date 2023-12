Près de 54 000 seniors en perte d'autonomie vivent à leur domicile

Dans la région, une grande majorité des habitants de 60 ans ou plus vivent à domicile. Mais avec l'âge, les problèmes fonctionnels surviennent et le risque de perte d'autonomie croît à mesure que l'âge est avancé. Selon l'Insee, entre 60 et 70 ans, moins de 3% des individus sont concernés par la perte d'autonomie contre plus de 40% chez les personnes de 90 ans et plus.

Une étude menée par l'Insee révèle qu'en 2021, en Bourgogne Franche-Comté, 6.6% des personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à leur domicile sont en perte d'autonomie. Au-delà de 85 ans, 34% des femmes qui vivent à leur domicile sont en perte d'autonomie contre 18% des hommes. Selon l'Insee, cela s'explique par l'espérance de vie plus longue chez les femmes, qui sont, par conséquent, plus nombreuses à atteindre un grand âge.

Un senior sur quatre bénéficie d'au moins une aide

Avec l'âge, les limitations d'ordre physique, sensoriel ou cognitif surviennent fréquemment. L'étude montre que 23% des seniors sont concernés. Les personnes âgées vivant à domicile reçoivent plus d'aides à mesure qu'elles vieillissent, toujours selon l'étude.

En Bourgogne Franche-Comté, 26% des seniors vivant à domicile reçoivent au moins une aide dans leur vie quotidienne. Cela peut se traduire par une aide de l'entourage, une aide professionnelle (ménagères, aides soignantes, etc.), une aide technique (canne, fauteuil roulant, etc.) ou encore d'aménagement du logement (barre d'appui, douche adaptée, etc.)

Plus de seniors d'ici 2040

La tendance nationale est au vieillissement de la population. En 2020, 839 400 personnes étaient âgées de 60 ans ou plus en Bourgogne Franche-Comté, soit 30% de la population régionale. Cette part ne cesserait de croire pour atteindre 36% en 2040 selon les dernières projection de l'Insee.