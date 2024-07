Réserves de sang faibles : l’EFS Bourgogne Franche-Comté appelle à un sursaut de mobilisation !

L’EFS s’inquiète de la fréquentation sur les collectes de sang car plusieurs facteurs risquent d’éloigner les Bourguignons et Francs-Comtois des lieux de don. Outre l’actualité aujourd’hui très chargée, les départs en congés, notamment à l’étranger peuvent être source de contre-indications. La trêve estivale, entraîne, elle aussi, un arrêt des collectes en campus ou en entreprises "qui représentent normalement 15 à 20% des dons".

Or "la régularité des dons est indispensable pour répondre aux besoins des patients" rappelle l’établissement qui signale d’ailleurs que "la mobilisation des donneurs au cours de ces dernières semaines, notamment dans le cadre de la campagne pour la Journée mondiale des donneurs de sang, ne permet pas d’inverser une tendance à la baisse de la fréquentation des collectes".

Si la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions les plus généreuses en France, le besoin de sans cesse faire revenir les donneurs et d’en recruter de nouveaux est un vrai enjeu, à chaque saison et particulièrement en été. L’EFS appelle donc à donner plus régulièrement à raison "d’un don par saison". Une manière facile de s’en rappeler.

C’est donc tout l’été que l’EFS invite à se mobiliser pour le don de sang, afin que "le niveau des produits sanguins soit suffisant pour répondre aux besoins de tous les patients du territoire".