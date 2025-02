Résidence La Comtoise : de nouveaux espaces de convivialité conçus par et pour les étudiants

Dès son ouverture en septembre 2023, la résidence La Comtoise a voulu répondre aux attentes des étudiants en matière de cadre de vie. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large "d’amélioration de la qualité de vie étudiante", en lien avec les recommandations du Schéma territorial de la vie étudiante Bourgogne-Franche-Comté (STVE BFC) 2024-2029.

Les étudiants en design du DN MADe Espace ont activement participé à la conception de quatre nouveaux espaces : une salle de convivialité et trois salles de travail. Sur les 14 projets proposés, six ont été présélectionnés avant que deux finalistes ne soient retenus par la Commission vie étudiante et site universitaire du Crous. Le projet "Une toile haute en couleur" de Ludivine Magaud a finalement été choisi pour sa créativité et sa faisabilité.

Un cadre de vie repensé pour les étudiants

Grâce à un financement de 16.000 euros via la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC), les espaces ont été aménagés en collaboration avec l’entreprise MCI, spécialisée dans la fabrication de mobilier pour les logements étudiants.

Murielle Baldi, directrice générale du Crous Bourgogne-Franche-Comté, se dit fière de voir aboutir ce projet "qui améliorera encore davantage les conditions de vie et d’accueil des étudiantes et étudiants résidents de La Comtoise. Associer les étudiants à l’aménagement de leurs espaces de vie leur permet d’être en phase avec leurs besoins et leurs attentes, tout en valorisant leur talent et leur engagement."