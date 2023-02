Retour à la neige : les élèves du collège Proudhon ont retrouvé le plaisir du ski de fond à Morteau

Organisée par les professeurs d'EPS, la sortie de ski de fond était plus qu'attendue par les élèves de 5ème du collège de Proudhon situé à Besançon. Dès le premier jour, les jeunes skieurs ont pu profiter des -14 degrés et des descentes en bouées, prêtées par l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). L'association Passion Nordique a également rejoint les jeunes skieurs accompagnés de leurs fidèles compagnons, leurs chiens de traîneaux. " C'est une structure jeune et dynamique composée d'une quinzaine de bénévoles bienveillants dont les rôles principaux rôles sont d'adopter des chiens nordiques abandonnés afin de leur offrir une deuxième vie et de développer le tourisme en faisant découvrir les activités sportives ", précise Corinne Hernandez, enseignante au collège de Proudhon de Besançon.

Pour clôturer en beauté la dernière journée , la station de Gardot a proposé une balade en chiens de traîneaux à Alyah, une jeune élève handicapée en fauteuil roulant. "Quel bonheur de voir des huskys heureux dans leur nouvelle condition et qui, à leur tour, m’ont fait vivre un moment inoubliable !"En parallèle, un pique nique 0 déchet a également été demandé aux différentes classes. L'objectif : obtenir le moins de déchets possible. La classe 5B a ainsi pris la 1ère place avec 264g de déchets pour 25 élèves.